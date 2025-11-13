Öba Seminerde sadece modül 1-2 değişikliği

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Mesleki çalışmada ÖBA sorunu.ÖBA'ya giremiyorum.ÖBA düzgün çalışmıyor.Mesleki çalışma videolarını izlemezsek ne olur?Sabah 6. ÖBA'da sıkıntı yok.Yüz yüze seminer istiyoruz.Memura zam verilmemeli.Eğitimde gerçeklikten uzak duygusal yaklaşımların yarattığı tehlike.Ek ders ödeme saçmalığıÖğretmenliği bırakma düşüncesi
Sözlük
Son Haberler
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konulduListesi güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!Yılmaz: Türkiye, KKTC'nin haklı davasını savunmaya her daim devam edecekNiğde'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralıYumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Editörün Seçimi
Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar