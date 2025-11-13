Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Öba Seminerde sadece modül 1-2 değişikliği


13 Kasım 2025 22:12
Öba Seminerde sadece modül 1-2 değişikliği

MEB'den yeni bir açıklama gelmiş sanırım: Sadece modül 1 ve modül 2 zorunlu imiş, böyle bir haber var, gerçekliği nedir, size de böyle bi haber ulaştı mı acaba &#129300;


Enkidu1
Şef
13 Kasım 2025 22:16

Doğru evet

