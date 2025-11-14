BİLGİSİ OLAN

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
14 Kasım 2025 00:30
Yaklasık 3 senedir maaşımın 1/4 ü kredi borcu ve magazalara olan borclarımdan dolayi kesiliyordu.Biraz önce maas bordroma baktım.Maas haczim harici 2.714 tl kişi borcu diye bir kesinti olmus..Benim bir iki arkadasıma ufak tefek borcum var ama hicbir kisiye şahsa senetle belge ile borcum yok.Bu nedir nasıl böyle birsey olabilir.Bilgisi olan var mı


14 Kasım 2025 00:45

Bir iki arkadaşın maaşından kesinti yaptırmış


14 Kasım 2025 00:55

Kesinti yaptırabilmesi için elde belge olması gerekmez mi?Senet falan...Şunun bana borcu var demekle maasdan nasıl kesinti yaptırabilir

Ali cabbar0110, 2 saat önce

Bir iki arkadaşın maaşından kesinti yaptırmış


14 Kasım 2025 02:12

alacaklıların hiç birisi maaşından kesinti yaptıramaz. emiyetin ve maliyenin öyle bir yetkisi yoktur. kişi borcu farklı bir şeydir. önceki aylarda sana fazla yatan veya yanlışlıkla yatan bir para olabilir, operasyon tazminatı alıyorsan izinli raporlu gününde kesilmesi gerekirken kesilmemiştir, onu kesmişlerdir, idareye karşı açtığın bir dava yı kaybettiysen avukatlık veya dava ücretidir. ama genelde önceki tarihlerde herhangi bir kalemden dolayı memura fazla ödenen paranın tekrar tahsili yapılırken kişi borcu diye yapılır... çalıştıgın birimin destek hizmetleri büro amirliğine sorarsan onlar ayrıntısını bilirler.çünkü kişi borcunun girişini destek büro yapar.

