Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Maas haczim


14 Kasım 2025 00:30
Maas haczim

Yaklasık 3 senedir maaşımın 1/4 ü kredi borcu ve magazalara olan borclarımdan dolayi kesiliyordu.Biraz önce maas bordroma baktım.Maas haczim harici 2.714 tl kişi borcu diye bir kesinti olmus..Benim bir iki arkadasıma ufak tefek borcum var ama hicbir kisiye şahsa senetle belge ile borcum yok.Bu nedir nasıl böyle birsey olabilir.Bilgisi olan var mı


Ali cabbar0110
Aday Memur
14 Kasım 2025 00:45

Bir iki arkadaşın maaşından kesinti yaptırmış


Yorgun adam80
Aday Memur
14 Kasım 2025 00:55

Kesinti yaptırabilmesi için elde belge olması gerekmez mi?Senet falan...Şunun bana borcu var demekle maasdan nasıl kesinti yaptırabilir

Ali cabbar0110, Bugün

Bir iki arkadaşın maaşından kesinti yaptırmış


Klav.ye
Şube Müdürü
14 Kasım 2025 02:12

alacaklıların hiç birisi maaşından kesinti yaptıramaz. emiyetin ve maliyenin öyle bir yetkisi yoktur. kişi borcu farklı bir şeydir. önceki aylarda sana fazla yatan veya yanlışlıkla yatan bir para olabilir, operasyon tazminatı alıyorsan izinli raporlu gününde kesilmesi gerekirken kesilmemiştir, onu kesmişlerdir, idareye karşı açtığın bir dava yı kaybettiysen avukatlık veya dava ücretidir. ama genelde önceki tarihlerde herhangi bir kalemden dolayı memura fazla ödenen paranın tekrar tahsili yapılırken kişi borcu diye yapılır... çalıştıgın birimin destek hizmetleri büro amirliğine sorarsan onlar ayrıntısını bilirler.çünkü kişi borcunun girişini destek büro yapar.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerBddk gereği işbankası dijital şube acılamamasıAtamaya Kaç yıllık süreden giriyorsunuz puanınız kaç ? iş bankası icralıklariş bankası maaşa el koyma yetkisiişbankası.faiz krediis bankasi eft ucretli aciklamasi yaptiPbs de tayın puan ım neden kaldırılmış ?İddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacakİş Bankası Kredi Hayat Sigortası

Sözlük

ata demirer 1 keten 3 paskalya adası 2 Bugün olanlar 1 Gürcistan'da düşen c 130 kargo uçağı 2 Rh null 1 eskişehirli mithat 1 en etkilendiğiniz film 1 3I atlas 1 dünyanın en izole evi 1

Son Haberler

CHP, İBB iddianamesini hazırlayan savcıları HSK'ya şikayet ettiMSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyorumBursa'da iş yeri sahibi dükkanına defalarca giren hırsızı sopayla kovaladı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar