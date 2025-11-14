Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Uzman öğretmenlik tazminat


14 Kasım 2025 00:37
Uzman öğretmenlik tazminat

11 Ekim tarihinde uzman oldum, maaşlar yapılmış olduğu için Ekim maaşında tazminat alamadım. Kasım maaşında alacağım söylendi ama ek bordroda 173 tl bir miktar görünüyor. Benzer durumda olan yada konu hakkında bilgisi olan bir arkadaş cevap verebilirmi.


jajacoelho
Genel Müdür
14 Kasım 2025 00:41

12 ekimde başöğretmen oldum.Okula dilekçe yazdım ekim ayı başöğretmenlik farkını da istiyorum diye.Okul gerek yok biz maaş yazısını yazarken ikisini de talep edeceğiz dedi.Şimdi baktım kasım maaşında başöğretmenlik tazminatı yatmış,ekim ayı için de ek bordro düzenlenmiş ve tam olarak tazminat yatmış.Sizin idareniz sanırım maaş yazısında eksik iş yapmış veya konuyla ilgili başka bir birim eksik iş yapmış.


Riyad1176
Aday Memur
14 Kasım 2025 01:01

Cevap için teşekkürler hocam.

