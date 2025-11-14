Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Uzman öğretmenlik tazminatını ne zaman alırım?


14 Kasım 2025 00:37
Uzman öğretmenlik tazminatını ne zaman alırım?

11 Ekim tarihinde uzman oldum, maaşlar yapılmış olduğu için Ekim maaşında tazminat alamadım. Kasım maaşında alacağım söylendi ama ek bordroda 173 tl bir miktar görünüyor. Benzer durumda olan yada konu hakkında bilgisi olan bir arkadaş cevap verebilirmi.


jajacoelho
Genel Müdür
14 Kasım 2025 00:41

12 ekimde başöğretmen oldum.Okula dilekçe yazdım ekim ayı başöğretmenlik farkını da istiyorum diye.Okul gerek yok biz maaş yazısını yazarken ikisini de talep edeceğiz dedi.Şimdi baktım kasım maaşında başöğretmenlik tazminatı yatmış,ekim ayı için de ek bordro düzenlenmiş ve tam olarak tazminat yatmış.Sizin idareniz sanırım maaş yazısında eksik iş yapmış veya konuyla ilgili başka bir birim eksik iş yapmış.


Riyad1176
Aday Memur
14 Kasım 2025 01:01

Cevap için teşekkürler hocam.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

ÖBA düzgün çalışmıyor.Sabah 6. ÖBA'da sıkıntı yok.Memura zam verilmemeli.Mesleki çalışma videolarını izlemezsek ne olur?Öğretmenliği bırakma düşüncesiMüfettiş DenetimiEğitimde gerçeklikten uzak duygusal yaklaşımların yarattığı tehlike.Yüz yüze seminer istiyoruz.ÖBA'ya giremiyorum.Mesleki çalışmada ÖBA sorunu.

Sözlük

Rh null 1 ben oraları geçeli çok oldu 2 çivit 2 bilinç 1 hecin 1 Bugün olanlar 1 dünyanın en izole evi 1 Her kuşun eti yenmez 2 muazzez abacı 2 plazma 1

Son Haberler

Sürücüler dikkat! Uygulama yarın başlıyor, 5 bin 856 lira cezası varGençlerbirliği seçime gidiyorÜlkeler arası uyuşturucu ticareti yapan 5 suç örgütüne operasyonHazine haftaya üç doğrudan satış gerçekleştirecekKGK Çalıştayı 41 Ülkeden 310 Gazeteciyi Ağırladı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar