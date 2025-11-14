Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet

Kürtaj olmak istiyorum ama çok kararsızım


14 Kasım 2025 00:56
Kürtaj olmak istiyorum ama çok kararsızım

35 yaşında 2. Çocuğa hamileyim , bir ara içimden hep bir çocuğum daha olsa keşke diyordum, ama cesarette edemiyordum, hamile olduğumu duyunca sevinemedim, ilk öğrendiğim de 3 haftalıktı, şimdi 7. Haftaya girdim, önce kendime itiraf edemedim istemedigimi, psikoloğa, psikiyatriste, ürolojiye bile gittim, ama verdikleri ilaçları kullanamadım hamilelikte, ama bebeği de istemiyorum, kürtaj olmaktan korkuyorum ya pişman olursam bu bende derin bir iz bırakırsadiye, bu halde de nasıl dogurucam, hayattan elimi ayağını çekmiş gibiyim, çok çaresizim lütfen ne yapmam gerekiyor sizce

