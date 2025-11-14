Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Uzman bordrosu


14 Kasım 2025 03:51
Uzman bordrosu

Arkadaşlar maaş bordrosunda uzman imam veya uzman kkö olarak maaş aldığımızı nasıl anlarız sistemde uzman oldugumuz kayıtlı ama bordroda böyle bişi yok herhangi bir fark da yok gelir kalemlerinde.

