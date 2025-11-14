Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

14 Kasım 2025 05:58
Anne baba Rapor

Değerli arkadaşlar, annem 4. Evre akciğer kanseri ve 1 yıldır tedavi görüyor. Haziran ayında aldığımız raporda yoğun kişisel bakım ihtiyacı vardır, refakat edilmediği takdirde hayati tehlikesi bulunmaktadır. İbareleri yer alıyordu. Okul ve ilçe onayladı başvuruyu fakat il önce onayladı sonra onayı son dakika iptal etti. Bunun bedeni ne olabilir? İbarede birebir klavuzda ki ibare mi olması lazım ( başkasını güç ve yardımı olmadan hayatıjnı devam ettiremez)? Yoksa farklı bir sebepmi? Okulda ilçe de bende şaşkınım.. Bilen srkadaşlar yazarsa sevinirim


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
14 Kasım 2025 06:44

Öncelikle annenize şifa, size ve annenize dayanma gücü dilerim.

Aşağıdaki yazıda sorunuzun cevabı olmalı.

https://www.memurlar.net/haber/1068044/memura-verilecek-refakat-izninde-sorunlu-dort-konu.html

