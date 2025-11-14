Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
14 Kasım 2025 05:58
Sağlık raporunu il MEM reddetti.

Değerli arkadaşlar, annem 4. Evre akciğer kanseri ve 1 yıldır tedavi görüyor. Haziran ayında aldığımız raporda yoğun kişisel bakım ihtiyacı vardır, refakat edilmediği takdirde hayati tehlikesi bulunmaktadır. İbareleri yer alıyordu. Okul ve ilçe onayladı başvuruyu fakat il önce onayladı sonra onayı son dakika iptal etti. Bunun bedeni ne olabilir? İbarede birebir klavuzda ki ibare mi olması lazım ( başkasını güç ve yardımı olmadan hayatıjnı devam ettiremez)? Yoksa farklı bir sebepmi? Okulda ilçe de bende şaşkınım.. Bilen srkadaşlar yazarsa sevinirim


14 Kasım 2025 06:44

Öncelikle annenize şifa, size ve annenize dayanma gücü dilerim.

Aşağıdaki yazıda sorunuzun cevabı olmalı.

https://www.memurlar.net/haber/1068044/memura-verilecek-refakat-izninde-sorunlu-dort-konu.html


14 Kasım 2025 09:29
o iptal edenler şeytanlarından bulsun ben beteri başlarına gelsin Elleri kolları bağlansın çaresizlikle
