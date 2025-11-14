Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

"MEB Teftiş Kurulu" İsim Değişikliği Önerisi


14 Kasım 2025 06:52
"MEB Teftiş Kurulu" İsim Değişikliği Önerisi

Milli Eğitim'de teftiş sistemi genellikle, öğretmenin kafasının üzerinde sallanan, demoklasin kılıcı gibi kullanılmıştır. Görevleri arasında bulunmasına rağmen rehberlik kısmı hayata geçirilmemiş, geçirilmiş gibi yapılmıştır.

Kurumların isimlerinin kişilerde uyandırdığı psikoloji de anlaşılacak bir durum. Bir yerde ecdadın kullandığı şifa evi manasında şifahane ve şimdilerde hastane. gibi...

Biliyorum, isimden ziyade işleyiş önemli ama bugün olmasa da yarın gerçek işlevini yerine getirmesi için -görevini hatırlatıcı bir şekilde- bu kurumun adı "MEB Rehberlik ve Teftiş Kurulu" olmalı.

