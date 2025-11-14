"MEB Teftiş Kurulu" isim değişikliğine gitmelidir.

Teşekkürler...

Müdür yetkili tek öğretmen. Bir de birleştirilmiş sınıf (yazmadığınız için anlamayacaklara açayım). İlk sene hiç tecrübe yok. Oturup adam gibi motive edeceklerine tavsiyelerde bulunacaklarına fırça.

Arkadaşımın okula askeri helikopterle gelip içeri bile girmeden günlük traş olmadığı için fırça atıp dönmüşler. Arkadaş ne kadar ısrar ettimse içeri bile girmedi, dedi. Dönme yan köyde öğretmenin şehit edildiği ve öğretmenler odasının camının tablo ile kapatıldığı dönem.

Haydi hak yemeyelim, 30'a yakın şahitliğime göre yukarıda verdiğim orana göre bir de iyisinden örnek vereyim. Aynı arkadaşa gelen başka müfettiş ise arkadaş planları, idari defterleri vs. getirecekken, hocam senin burada durman hizmet, diyerek, taltif edip, birşey istemememiş.

Artık kime denk gelinirse...