"MEB Teftiş Kurulu" isim değişikliğine gitmelidir.


14 Kasım 2025 06:52
Milli Eğitim'de teftiş sistemi genellikle, öğretmenin kafasının üzerinde sallanan, demoklasin kılıcı gibi kullanılmıştır. Görevleri arasında bulunmasına rağmen rehberlik kısmı hayata geçirilmemiş, geçirilmiş gibi yapılmıştır.

Kurumların isimlerinin kişilerde uyandırdığı psikoloji de anlaşılacak bir durum. Bir yerde ecdadın kullandığı şifa evi manasında şifahane ve şimdilerde hastane. gibi...

Biliyorum, isimden ziyade işleyiş önemli ama bugün olmasa da yarın gerçek işlevini yerine getirmesi için -görevini hatırlatıcı bir şekilde- bu kurumun adı "MEB Rehberlik ve Teftiş Kurulu" olmalı.


BanuAlkan
Aday Memur
14 Kasım 2025 09:28
aylak kalmışsın bravo Bakanlık az bile yapıyor bu seminer olayını

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
14 Kasım 2025 10:49

Gelmeye başladıklarında o eski kafayla gelirlerse o zaman anlışılır mesaj.

20'den fazla kez (seminer harici) derste muhatap olan arkadaşlar yazarsa konu güçlenir.

BanuAlkan
Aday Memur
14 Kasım 2025 14:10
çok sıkıcı valla

okuryazar3
Müsteşar
14 Kasım 2025 16:30

Yıl 1994,doğunun dağ köylerinde müdür, müstahdem yetkili tek öğretmenim. Ulaşım, kar ,kış, kıyamet ve terör sıkıntısıyla köye gelemeyen teftiş ekibi evraklarla beni ilçeye istediler.

Desimal dosyalar nerede? Sorusuna bilmiyorum ki onlar da ne? cevabımla fırçayı yedim..

Bir fırçayla teftiş atlattığıma ne kadar sevinmiştim:))

Adamcağızlar, orada onca zorluğa rağmen okulu açık tuttuğuma, eğitim adına bir şeyler yapmaya çırpındığıma bakıp *yol gösterme*yi rehberlik etmeyi yapacak inisiyatiften mahrum hem etkili hem de yetkililer..

İnşallah günümüzde müfettişliğin anlamı öğretilmişler bu kadrolardadırlar.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
14 Kasım 2025 17:01

Teşekkürler...

Müdür yetkili tek öğretmen. Bir de birleştirilmiş sınıf (yazmadığınız için anlamayacaklara açayım). İlk sene hiç tecrübe yok. Oturup adam gibi motive edeceklerine tavsiyelerde bulunacaklarına fırça.

Arkadaşımın okula askeri helikopterle gelip içeri bile girmeden günlük traş olmadığı için fırça atıp dönmüşler. Arkadaş ne kadar ısrar ettimse içeri bile girmedi, dedi. Dönme yan köyde öğretmenin şehit edildiği ve öğretmenler odasının camının tablo ile kapatıldığı dönem.

Haydi hak yemeyelim, 30'a yakın şahitliğime göre yukarıda verdiğim orana göre bir de iyisinden örnek vereyim. Aynı arkadaşa gelen başka müfettiş ise arkadaş planları, idari defterleri vs. getirecekken, hocam senin burada durman hizmet, diyerek, taltif edip, birşey istemememiş.

Artık kime denk gelinirse...

