14 Kasım 2025 08:36
merhaba. aynı kurumda 10 teknisyeniz. İdare 9 kişiyi nöbet sisteminde çalıştırıp, beni 8/5 mesai düzenine göre çalıştırıyor. Teknik hariç başka işler yaptırıyor. Nöbet isteğimi defalarca söylememe rağmen, İdare kimi nerede ne şekilde isterse çalıştırır deyip ret cevabı alıyorum. Nöbet istiyorum. Memurluk da yeniyim. Nasıl bir yol izlemem gerekir resmi olarak. Uygulamayı isteme hakkı bu kapsama girer mi? Cevaplarsanız sevinirim. Teşekkür ederim

