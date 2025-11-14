Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
EŞ DURUMU TAYİNİ SONRASI İLLER ARASI TAYİN


14 Kasım 2025 09:31
Merhabalar, eş durumu tayini sebebiyle ağustos 2025 te istanbulda görevime başladım. (Samsundan geldim)

Şuan hamileyim ve doğum sonrası ücretsiz izin kullanacağım, döndüğüm zaman iller arası tayinle burdan gidebilir miyim hizmet puanımla.Derecem 6/1.

Yani eş durumu tayiniyle geldiğim için burda çalışmam gereken zorunlu bir süre varmı 1/2 sene gibi

