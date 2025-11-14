iş bankası icralıklar

arkadaşlar iş bankasından icraya düşmüş olanlar. isbankasindan icralıgım maaşımın 4/1 zaten kesiliyor. buna rağmen yeni açılan maaş hesabına gelen tüm parayı takas yoluyla olarak hemen çekiyor banka.bankayla görüştüm ilk ay olduğu için maaşında çekebilir ama çekerse düzeltiriz ertesi gün gek dilekçe yazalım geri iade olur maaşın dedi. fakat diğer herşeyi çeker promosyonuda çeker dedi. promosyon için napabiliriz arkadaşlar ayni durumda olanlar araştırma yaptimi hiç

