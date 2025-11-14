Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

14 Kasım 2025 09:34
iş bankası icralıklar
arkadaşlar iş bankasından icraya düşmüş olanlar. isbankasindan icralıgım maaşımın 4/1 zaten kesiliyor. buna rağmen yeni açılan maaş hesabına gelen tüm parayı takas yoluyla olarak hemen çekiyor banka.bankayla görüştüm ilk ay olduğu için maaşında çekebilir ama çekerse düzeltiriz ertesi gün gek dilekçe yazalım geri iade olur maaşın dedi. fakat diğer herşeyi çeker promosyonuda çeker dedi. promosyon için napabiliriz arkadaşlar ayni durumda olanlar araştırma yaptimi hiç

masterrrrr
Şef
14 Kasım 2025 09:43

Yapacak hicbirsey yok, banka kendi borcu icin promosyonu maalesef ki cekiyor.


zivo
Daire Başkanı
14 Kasım 2025 09:52
serhat801
Aday Memur
14 Kasım 2025 10:13
maaş ilk ay olduğu için çekebilir çekerse düzeltiriz diyor ama promosyon benim için hayal kırıklığı oldu. altın borcu vardı onu verecektim
zivo, 48 dk. önce
bu durum çok can sıkıcı promosyonu geçtim maaşı çekmemeli

bahtsizinsan
Aday Memur
14 Kasım 2025 10:30
ne saçma bir sistem. maaşı ilk ay çeker demek nedemek. Maaş hesabı diye hesap açılıyor , maaş ödemesi altında para girişi oluyor. Ama sistemleri parayı ilk ay anlamadığı için çekecek yani ? Vay arkadaş.
