Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
14 Kasım 2025 09:40
Maximum Kredi Kartı
Promosyon anlaşması sonrasında malum banka kredi kartı çıkartmış. herkese klasik maximum gelirken bana platinyum maximum göndermişler. 2 milyonun üstünde kredi borcum var neye göre gönderiyorlar anlamadım.

mahotr
Aday Memur
14 Kasım 2025 09:59

Borçlarını düzenli ödüyorsan verirler


Bozooo31
Aday Memur
14 Kasım 2025 10:16
Borcunu düzenli ödüyorsan ve maaşının üzerinde para ödüyorsan verir.Ark 1 m eksi hesabı 250 k kredi kartı 600 bin kredisi var aylık odemesi 250 bin .Hala da veriyor
