Eğer Tüik enflasyon verilerinde usulsüzlük yapıyorsa...

14 Kasım 2025 11:01
Çiftlik Bank soruşturması beş ayrı iddianameyle sonuçlanmıştı. İddianamelerde, Mehmet Aydın(TOSUNCUK) ile Fatih Aydın aydının çeşitli suçlar işleyerek 4 bin 582 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası istenmişti. 25 MİLYON insanı etkiliyor Tüik kurumunun enflasyon verileri. DEVLET KURUMLARINDA ÇALIŞAN HERKES ATTIĞI İMZADAN SORUMLUDUR...


14 Kasım 2025 11:32

Eğer TÜİK enflasyon verilerinde usulsüzlük yapıyorsa bunun basit bir teknik hata olmadığını, doğrudan benim ve milyonlarca insanın hakkını gasp eden bir eylem olduğunu düşünüyorum. Çiftlik Bank sürecinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı?nın hazırladığı iddianamelerde Mehmet Aydın ve Fatih Aydın hakkında 25.699 yıldan 85.646 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Dava 5 ayrı dosya üzerinden yürütülmüş ve sonuçta her ikisi de 45.376 yıl 6?şar ay hapis cezası almıştı. O olayda mağdur sayısı sadece birkaç bin kişiydi.

Ama TÜİK?in açıkladığı enflasyon verileri milyonlarca insanın maaşını, alım gücünü ve yaşam standardını doğrudan etkiliyor. Memurundan emeklisine, işçisinden asgari ücretlisine herkes bu veriler yüzünden ya yoksullaşıyor ya da nefes alıyor. Bu yüzden ortada oluşan muhtemel mağduriyetin büyüklüğü bana göre Çiftlik Bank?la kıyaslanamayacak kadar ağır. Üstelik devlet kurumlarında çalışan herkes attığı imzadan sorumlu. Milyonların sofrasındaki ekmeği küçültecek bir imza atıyorsan bunun hem hukuki hem de vicdani bir karşılığı vardır.

Birçok kişi gibi ben de bazen kendime şunu soruyorum: ?Güç tamamen AKP?nin elindeyken ne yapılabilir ki?? Ama düşündükçe görüyorum ki aslında yapılabilecek çok şey var. Bugün siyasi güç iktidarın elinde olabilir ama hukuki yollar tamamen kapanmış değil. İdare mahkemeleri, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve gerekirse AİHM gibi yollar hâlâ var. Ayrıca toplumsal baskı denen şey, bazen en sert siyasi gücün bile dayanamayacağı bir ağırlığa dönüşebiliyor. Kamuoyu tepki gösterdiğinde, en güçlü kurumun bile geri adım attığını çok gördüm.

Bir de işin şu tarafı var: Hiçbir siyasi güç kalıcı değil. Bugün güçlü görünen yapı yarın değiştiğinde geçmişte atılmış her imza masaya gelir. ?Bana talimat verildi? savunması kimseyi kurtaramaz. Bu yüzden bugün korunanların yarın en zor durumda kalması pekâlâ mümkün.

Sonuç olarak, evet bugün güç iktidarın elinde olabilir, ama bu benim veya başkalarının hiçbir şey yapamayacağı anlamına gelmiyor. Gerçekler er ya da geç kendini dayatır. Toplumsal baskı birikir, siyasi dengeler değişir ve milyonların hakkına dokunan her imzanın hesabı bir gün mutlaka sorulur. Bu yüzden ben, ne olursa olsun, olup bitenin bir gün karşılığını bulacağına inanıyorum.

