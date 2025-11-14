Tebliğ konusu?

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
14 Kasım 2025 12:00
Ne zamandır gelemiyordum cümleten Merhaba. Yine bir soruyla karşınızdayım. Görev tanım formları süreç akış şemaları ve diğer tebliğler düzenli olarak bize yapılıyor. Bunların dışında tekrardan komiserlerin sıralı amirlerin bize tebliğ yapması nedendir, bunun bir kaynağı veya nedeni var mı?

Şöyle örnek de vereyim polis memurusun mesaiye zamanında ve üniformalı gel diye tebliğ yapılması ya da zaten yaptığı işi yapması konusunda tebliğin nedeni ne olabilir, böyle yapmalarına bir neden bulamıyorum empati kuramıyorum niye?

