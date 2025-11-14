Gündem \ Motorlu Araçlar
Editörler : supporters.

500 binim var


14 Kasım 2025 15:24
500 binim var
Arkadaşlar, 500 bine otomatik, temiz bir araç önerisi olanlar var mı? Araç kullanmayı tam anlamıyla bilmiyorum. Alıp da iyi öğrenebileceğim bir araç ne olabilir? Hangi marka? Dizel mi? Benzin mi? vs. vs. Yardımcı olabilecek var mı? Araçlardan pek anlamam

Çok Yazılan Konular

350-400 Bin TL'ye araba önerisi?

Sözlük

ata demirer 1 muazzez abacı 2 Rh null 1 Gürcistan'da düşen c 130 kargo uçağı 2 plazma 1 bilinç 1 drape 1 keten 3 ben oraları geçeli çok oldu 2 geleceğe dönüş 1

Son Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: LanetliyoruzŞanlıurfa'da toz taşınımı etkili olduHatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıAkran zorbalığı magandalığa döndüBalıkesir'de gündem: Zağnos Paşa mı, İsmet Paşa mı?

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar