Bağcılar İlçe MEM Kasım maaşını geç yatıracak!


14 Kasım 2025 16:53
Bağcılar İlçe MEM Kasım maaşını geç yatıracak!

Malumunuz maaşlarımız 14-15 gecesi saat: 01:00 gibi hesaplarımızda oluyor, yani bu aya kadar öyleydi. Edindiğim bilgilere göre bu ay ödenek tahsis edilmesi süreçlerinde sorun yaşanmasından dolayı maaşlar bu gece yatmayacak. Maaşların bir sonraki gün yatması öngörülüyor, umarım daha büyük bir gecikme gerçekleşmez.

Bu konuyu mağdur olabilecek arkadaşların panikle hareket etmemesi için açıyorum. Malum 15 Kasım haftasonuna denk geliyor ve mesai olmadığı için ilçeye ulaşmanız pek mümkün olmayacak.

