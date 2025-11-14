Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Bakan Yerlikaya'dan polislere müjde


14 Kasım 2025 17:47
Bakan Yerlikaya'dan polislere müjde

https://video.memurlar.net/video/111828/bakan-yerlikaya-dan-polislere-mujde.html

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet güçlerine yönelik yürütülen özlük hakları çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.


emareci
Şube Müdürü
14 Kasım 2025 18:05
eski haber

zorta
Memur
14 Kasım 2025 18:12

tırt


erhannn34
Daire Başkanı
14 Kasım 2025 18:17
iç işleri sayfası dahil yayınlandı inşallah bişeyler olur artık

Poliss155
Şef
14 Kasım 2025 18:23
yapılacak olsaydı çoktan yapılırdı diye düşünüyorum umudum yok

Dnipro06
Memur
14 Kasım 2025 19:03
bütçe den çıkmazsa bizim psikoloji taban a devam

Hansez
Memur
14 Kasım 2025 19:11
inşallah hakedilen iyileştirme olur.
