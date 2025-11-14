kadrolu saglik calisani tayini hakkinda

iyi aksamlar arkadaslar 15 senedir kadrolu hemsire olarak görev yapıyorum. Ailevi bazı sorunlar yaşadım şuan ücretsiz izindeyim ve iller arasi tayinde cezam var. Kadromun oldugu ilde ailesel sorunlar nedeniyle yasamak istemiyorum. Bu durumda hangi tayine başvurabilirim. İstifa mi etmek mantikli istifa sonrasi kuraya mi basvurmaliyim. Fikir verecek arkadasim var midir tesekkurler

