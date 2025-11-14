Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

kadrolu saglik calisani tayini hakkinda


14 Kasım 2025 19:04
kadrolu saglik calisani tayini hakkinda
iyi aksamlar arkadaslar 15 senedir kadrolu hemsire olarak görev yapıyorum. Ailevi bazı sorunlar yaşadım şuan ücretsiz izindeyim ve iller arasi tayinde cezam var. Kadromun oldugu ilde ailesel sorunlar nedeniyle yasamak istemiyorum. Bu durumda hangi tayine başvurabilirim. İstifa mi etmek mantikli istifa sonrasi kuraya mi basvurmaliyim. Fikir verecek arkadasim var midir tesekkurler

Çok Yazılan Konular

Hastane müdürlüğü genel şartlarıVHKİ için alt bölge listesiEş tayiniYurt dışı görevlendirmeHac sağlık personeli sınavıBoşanma tayini hk.Memurların yeniden atanması hk.Sağlık bakanlığı aylık en fazla mesaiEş durumu tayini sonrası iller arası tayinYurtdışı görevlendirme

Sözlük

çivit 2 paskalya adası 2 en etkilendiğiniz film 1 geleceğe dönüş 1 dünyanın en izole evi 1 eskişehirli mithat 1 bilinç 1 ben oraları geçeli çok oldu 2 muazzez abacı 2 kanun 1

Son Haberler

CHP, İBB iddianamesini hazırlayan savcıları HSK'ya şikayet ettiMSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyorumBursa'da iş yeri sahibi dükkanına defalarca giren hırsızı sopayla kovaladı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar