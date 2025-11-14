Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

İsbankasi Eft Ve Fast Ucreti


14 Kasım 2025 19:28
İsbankasi Eft Ve Fast Ucreti

Arkadaslar mesai saati icerisinde eft ve fast ucretsiz, mesai saati disinda ucret alinacak demislerdi ancak daha yeni formaliteden bir islem yaptim herhangi bir islem ucreti kesmedi, bu guzel bir haber.


Kral0113
Memur
14 Kasım 2025 19:52

Ben denedim hala ücretli gözüküyor


Cgry
Aday Memur
14 Kasım 2025 19:53
bende denedim şu an para kesiyor yarından itibaren kesmez sanki

Küçük polis
Daire Başkanı
14 Kasım 2025 20:33

işbankası mesaj yolladı 7/24 EFT havale cast ücretsiz diye ilk maaş hesaba yattığı an. Başlığı kapatın şimdi. Kesin ve netttt ücretsizzzzz....


akbey aslan
Şef
14 Kasım 2025 20:41
Is'te Maas'a Hos Geldiniz! Ilk maas odemenizin ardindan IsCep ve Internet Subesi'nden sinirsiz ve ucretsiz 7/24 TL HAVALE-EFT-FAST yapabilir, Maximum Kart'inizi yillik ucret odemeden kullanabilirsiniz. Diger ayricaliklariniz ve acil nakit ihtiyaclariniza ozel tekliflerimiz icin: https://www.isbank.com.tr/egmcayr IsCep'i indirmek icin: https://www.isbank.com.tr/iscep/s - SMS istemiyorsaniz IPTAL yazip 4722'ye gonderebilirsiniz. T. Is Bankasi A.S.


