Kadrolu sağlık çalışanı tayini hakkında

İyi akşamlar arkadaşlar 15 senedir kadrolu hemşire olarak görev yapıyorum. Ailevi bazı sorunlar yaşadım şuan ücretsiz izindeyim ve iller arası tayinden cezam var. Kadromun olduğu ilde ailesel sorunlar nedeniyle yaşamak istemiyorum. Bu durumda hangi tayine başvurabilirim. İstifa mı etmek mantıkli istifa sonrasi kuraya mı başvurmalıyim. Fikir verecek arkadaşım var mıdır teşekürler

İyi akşamlar arkadaşlar 15 senedir kadrolu hemşire olarak görev yapıyorum. Ailevi bazı sorunlar yaşadım şuan ücretsiz izindeyim ve iller arası tayinden cezam var. Kadromun olduğu ilde ailesel sorunlar nedeniyle yaşamak istemiyorum. Bu durumda hangi tayine başvurabilirim. İstifa mı etmek mantıkli istifa sonrasi kuraya mı başvurmalıyim. Fikir verecek arkadaşım var mıdır teşekürler