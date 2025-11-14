Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

18.POMEM HANGİ TORBADA


14 Kasım 2025 19:37
18.POMEM HANGİ TORBADA
Arkadaşlar kolay gelsin 2017 Mart mezunları 2027 tayin doneminde mi 5-10 un en üstünde olacak ??

reddblackk
Aday Memur
14 Kasım 2025 19:44
9

Sonbaron2015
Aday Memur
14 Kasım 2025 19:52
bu tayin 9 , 2027 kafada oluyor olarak anladim
reddblackk, 1 saat önce
9
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerBddk gereği işbankası dijital şube acılamamasıiş bankası icralıklarAtamaya Kaç yıllık süreden giriyorsunuz puanınız kaç ? iş bankası maaşa el koyma yetkisiişbankası.faiz krediis bankasi eft ucretli aciklamasi yaptiPbs de tayın puan ım neden kaldırılmış ?İddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacakİş Bankası Kredi Hayat Sigortası

Sözlük

keten 3 çivit 2 muazzez abacı 2 ben oraları geçeli çok oldu 2 plazma 1 Gürcistan'da düşen c 130 kargo uçağı 2 en etkilendiğiniz film 1 paskalya adası 2 geleceğe dönüş 1 kanun 1

Son Haberler

Stockholm'de otobüs durağa çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı varGazeteci Doğan Pürsün yaşamını yitirdiAlmanya Başbakanı Merz: Türkiye ile işbirliği gerekliABD'de tankerden amonyak sızdı: 45 kişi hastaneye kaldırıldıSürücüler dikkat! Uygulama yarın başlıyor, 5 bin 856 lira cezası var

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar