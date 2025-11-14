Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
14 Kasım 2025 20:22
5 Yıllık Eğitim fakültesi mezunuyum 1 kademe ilerlemesi almam gerektiği için birkaç yıl önce İl milli eğitimi aradım diplomada tezsiz yüksek lisans yazmadığı için olmayacağını söylediler. Biraz araştırma yaptım böyle bir ibare göremedim. Konu hakkında bilgisi olan biri yardımcı olabilir mi. (Hazırlık okumadım bölüm 5 yıllıktı)

