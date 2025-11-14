Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Pomem de koprucuk kemıgı kırıgı


14 Kasım 2025 21:50
Pomem de koprucuk kemıgı kırıgı

Merhabalar. Pomem 32. donemı asıl olarak kazanmıs bulunuyorum. Okuldakı genel saglık taramasında koprucuk kemıgı kırıgım ust uste kaynadıgından dolayı hafif şekıl bozuklugu bulundugundan elenır mıyım? Fonksıyon kaybım yoktur. sadece şekilen üst üste kaynadı. kırık tum asamaları gecıp asıl olarak kazandıktan sonra olmustur. Yardımcı olabılecek biri var mıdır ? Bir kez daha sormustum yardımcı olabılır mısınız ?

Çok Yazılan Konular

İcralık polisleriş bankası icralıklarBddk gereği işbankası dijital şube acılamamasıAtamaya Kaç yıllık süreden giriyorsunuz puanınız kaç ? işbankası.faiz krediiş bankası maaşa el koyma yetkisiPbs de tayın puan ım neden kaldırılmış ?is bankasi eft ucretli aciklamasi yaptiİddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacakPromosyon 21 Kasim'a kadar yatirilacak.

Sözlük

Gürcistan'da düşen c 130 kargo uçağı 2 kanun 1 Rh null 1 bilinç 1 paskalya adası 2 keten 3 muazzez abacı 1 geleceğe dönüş 1 ata demirer 1 3I atlas 1

Son Haberler

Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanının eşi Faye ile görüştüErdoğan: Yarın deprem bölgemizdeki 350 bininci konutumuzu teslim edeceğizBakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?Bakan Güler'den şehit ailelerine taziye ziyaretiKayseri'de boşanma tartışması cinayetle bitti

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar