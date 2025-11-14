KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Naklen atama ilişik kesme


14 Kasım 2025 22:19
Naklen atama ilişik kesme

naklen atamada ilişik kestikten sonra ayrıldığım kurum herhangi bir evrak vermedi. Kendileri ayrılış tarihini personel daire başkanlığına bildirip onlar da yeni atandığım kuruma mı bildiriyor. Yeni kurumum mehil süremin hangi tarihte başladığını nasıl bilecek

Çok Yazılan Konular

Bilgisayar mühendisleri hangi kurumlarda çalışır ve ne iş yapar?DHMI düz memur ve apron memuru arasındaki farklılıklar nedir?KPSS sınav takvimiSözleşmeli personel istifa2025/1 4001 DHMİ kaç puanla kapatır

Sözlük

Gürcistan'da düşen c 130 kargo uçağı 2 kanun 1 Rh null 1 bilinç 1 paskalya adası 2 keten 3 muazzez abacı 1 geleceğe dönüş 1 ata demirer 1 3I atlas 1

Son Haberler

Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanının eşi Faye ile görüştüErdoğan: Yarın deprem bölgemizdeki 350 bininci konutumuzu teslim edeceğizBakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?Bakan Güler'den şehit ailelerine taziye ziyaretiKayseri'de boşanma tartışması cinayetle bitti

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar