Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

E okula not girme


14 Kasım 2025 22:34
E okula not girme
Sınav tarihinden itibaren kaç gün içinde girilmesi gerekiyor ?

kimuni
Genel Müdür
14 Kasım 2025 22:42

normal (örgün öğretim okullar için) normalde 15 gün idi. ama son zamanlarda meb merkezi yapmaya başladığı için sınavları 10 gün rivayetleri dolaşıyor ortalıkta.


kelebekkız45
Aday Memur
14 Kasım 2025 22:43
Hocam çok teşekkür ederim. 1 sınıfın seçmeli ders notunu girmeyi unutmuşum. 4 Kasımda sınav vardı. Yarın ilk işim girmek olacak inşallah Farkedince strese girdim biraz.
kimuni, 1 saat önce

normal (örgün öğretim okullar için) normalde 15 gün idi. ama son zamanlarda meb merkezi yapmaya başladığı için sınavları 10 gün rivayetleri dolaşıyor ortalıkta.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
14 Kasım 2025 23:23

Giremezseniz, idare girer. Biraz laflanabilirler -ki teknik sorun olmadıkça ya da mazeret gecikmediyse- haksız diyemeyiz.

Hemen sınav sonrası (okur okumaz) girmeyi adet edinmek güzel ama endişe etmeyiniz, çözümü var.

kelebekkız45, 1 saat önce
Hocam çok teşekkür ederim. 1 sınıfın seçmeli ders notunu girmeyi unutmuşum. 4 Kasımda sınav vardı. Yarın ilk işim girmek olacak inşallah Farkedince strese girdim biraz.

kelebekkız45
Aday Memur
14 Kasım 2025 23:25
Çok teşekkür ediyorum yanıtınız için hocam. Normalde bu konularda çok düzenliyimdir. Hiç farketmemişim ne yazık ki. Yarın ilk işim not girişi yapmak olacak.
atahoca, 39 dk. önce

Giremezseniz, idare girer. Biraz laflanabilirler -ki teknik sorun olmadıkça ya da mazeret gecikmediyse- haksız diyemeyiz.

Hemen sınav sonrası (okur okumaz) girmeyi adet edinmek güzel ama endişe etmeyiniz, çözümü var.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

ÖBA düzgün çalışmıyor.Öğretmenliği bırakma düşüncesiMemura zam verilmemeli.Müfettiş denetimi devam ediyor mu?Sabah 6. ÖBA'da sıkıntı yok.Yüz yüze seminer istiyoruz."MEB Teftiş Kurulu" isim değişikliğine gitmelidir.E okula not girme ÖBA'ya giremiyorum.Öğretmenlerin iyi oluş hallerinin desteklenmesi semineri.

Sözlük

dünyanın en izole evi 1 en etkilendiğiniz film 1 Rh null 1 Gürcistan'da düşen c 130 kargo uçağı 2 keten 3 ben oraları geçeli çok oldu 2 3I atlas 1 muazzez abacı 1 plazma 1 eskişehirli mithat 1

Son Haberler

8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildiTV8'den halka arz kararı! KAP'a bildirildiMalatya-Sivas kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldıAntalya'da yaşlı adamı defalarca bıçaklayıp öldürdüKocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar