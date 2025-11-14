Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Cimer Şikayeti İdari Soruşturma


14 Kasım 2025 22:43
Cimer Şikayeti İdari Soruşturma

Vatandaş asılsız iftiralarla cimere şikayette bulunmuş soruşturma açıldı delil yetersizliğinden muhakkik ceza istemedi il polis disiplin kuruluna sevk oldu ordan da ceza gelmezse vatandaşa iftira davası açılabilir mi


umtblc
Daire Başkanı
14 Kasım 2025 23:03

açılıyor diye biliyorum. zamanında bir polisin teyzesi husumetli oldugundan yegeni için fetöcü şeklinde cimere şikayet başvurusunda bulunmuştu, çocuk masum çıkınca teyzesine dava açmıştı diye hatırlıyorum.


Dirilis.34
Şef
14 Kasım 2025 23:17

Dava açılmasına açılır ancak hakimi zararlandırma kastıyla kasti olarak suç isnat ettiğine ikna etmek önemli. Hakim genelde şikayet hakkı anayasal haktır diyor dikkat ettiği husus sistematik şekilde birkaç kez bu eylemi yapmış olursa ikna olunurmuş. 3 kez cimere yazan kişiden dolayı 3 idari 1 adli soruşturma geçirdim. Hepsinden beraat ettim ancak mahkemeyi ikna edemedim zararlandırma saikiyle şikayet ettiğini kapandı gitti. Güzel tarafı şu oldu öyle oturduğun yerden yazmakla olmadığını anladı gitti geldi mahkemeye


saulgoodmannn
Aday Memur
14 Kasım 2025 23:30

Bir şey cıkmasına gerek yok o da ifade vermeye gitsin adam sıcak yatağından çıkmadan şikayet ediyor ifade veriyoruz

Dirilis.34, 45 dk. önce

Dava açılmasına açılır ancak hakimi zararlandırma kastıyla kasti olarak suç isnat ettiğine ikna etmek önemli. Hakim genelde şikayet hakkı anayasal haktır diyor dikkat ettiği husus sistematik şekilde birkaç kez bu eylemi yapmış olursa ikna olunurmuş. 3 kez cimere yazan kişiden dolayı 3 idari 1 adli soruşturma geçirdim. Hepsinden beraat ettim ancak mahkemeyi ikna edemedim zararlandırma saikiyle şikayet ettiğini kapandı gitti. Güzel tarafı şu oldu öyle oturduğun yerden yazmakla olmadığını anladı gitti geldi mahkemeye

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polisleriş bankası icralıklarAtamaya Kaç yıllık süreden giriyorsunuz puanınız kaç ? iş bankası maaşa el koyma yetkisiPbs de tayın puan ım neden kaldırılmış ?İş Bankası Kredi Hayat Sigortasıis bankasi eft ucretli aciklamasi yaptiBddk gereği işbankası dijital şube acılamamasıMaximum Kredi KartıBakan Yerlikaya'dan polislere müjde

Sözlük

keten 3 Rh null 1 muazzez abacı 1 Gürcistan'da düşen c 130 kargo uçağı 2 kanun 1 3I atlas 1 ata demirer 1 geleceğe dönüş 1 paskalya adası 2 eskişehirli mithat 1

Son Haberler

8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildiTV8'den halka arz kararı! KAP'a bildirildiMalatya-Sivas kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldıAntalya'da yaşlı adamı defalarca bıçaklayıp öldürdüKocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar