arkadaşlar iş bankası maaşları il ilçe bazlı mı yatırıyor yoksa genel merkezden toplumu. illaki çevresinde isbankasindan maaş alan vardır tahmi kaçta yatar maaş. benim için önemli arkadaşlar saçma bı konu olabilir ama gelen paraya bloke koyma ihtimali var o yüzden tam saatini ogreniesem

