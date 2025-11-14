Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
14 Kasım 2025 23:02
arkadaşlar iş bankası maaşları il ilçe bazlı mı yatırıyor yoksa genel merkezden toplumu. illaki çevresinde isbankasindan maaş alan vardır tahmi kaçta yatar maaş. benim için önemli arkadaşlar saçma bı konu olabilir ama gelen paraya bloke koyma ihtimali var o yüzden tam saatini ogreniesem

14 Kasım 2025 23:11
Bire kadar uyuma o saate yatmış olur zaten maaş hesabı merak etme vakıfbank gibi değil bu banka maaşını da alırsın promosyonunuda inşallah yine takip et tabi

14 Kasım 2025 23:12
yok kanka hesaba giren parayı anında kesiyor
14 Kasım 2025 23:15
İçini ferah tut sıkıntı olmaz inşallah maaş hesabı olacak para yatınca
14 Kasım 2025 23:43
Maaşlar belli bir kodla yatıyor diye biliyorum ve ilk maaş olması sebebiyle hesap maaş hesabı olarak aktifleşecek.Konu icra ise maaşa dokunmaz zaten kesintili yatıyor.Ama konu gecikmede olan ödeme ise onu bilemem.İnşallah istediğin şekilde olur

14 Kasım 2025 23:46
Saat konusunda da 00.15 le 00.45 arası yatar tahminim o ara tetikte olursan aktarabilirsin
