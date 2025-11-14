Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

8 saatlik destek eğitimi puantaja ne kadar yansır?


14 Kasım 2025 23:07
8 saatlik destek eğitimi puantaja ne kadar yansır?

Destek eğitim odasında haftalık 8 saat eğitim veren sınıf öğretmeninin ek ders modülünde 8 saat mi gözükür yoksa 10 saat mi ?


fahriyalçın
Aday Memur
15 Kasım 2025 21:45
8 saat
Toplam 1 mesaj

