Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Destek eğitimi


14 Kasım 2025 23:07
Destek eğitimi

Destek eğitim odasında haftalık 8 saat eğitim veren sınıf öğretmeninin ek ders modülünde 8 saat mi gözükür yoksa 10 saat mi ?

Çok Yazılan Konular

ÖBA düzgün çalışmıyor.Öğretmenliği bırakma düşüncesiMemura zam verilmemeli.Müfettiş denetimi devam ediyor mu?Sabah 6. ÖBA'da sıkıntı yok.Yüz yüze seminer istiyoruz."MEB Teftiş Kurulu" isim değişikliğine gitmelidir.E okula not girme ÖBA'ya giremiyorum.Öğretmenlerin iyi oluş hallerinin desteklenmesi semineri.

Sözlük

plazma 1 Gürcistan'da düşen c 130 kargo uçağı 2 en etkilendiğiniz film 1 kanun 1 eskişehirli mithat 1 ben oraları geçeli çok oldu 2 3I atlas 1 dünyanın en izole evi 1 paskalya adası 2 muazzez abacı 1

Son Haberler

8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildiTV8'den halka arz kararı! KAP'a bildirildiMalatya-Sivas kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldıAntalya'da yaşlı adamı defalarca bıçaklayıp öldürdüKocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar