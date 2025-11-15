İş bankası sigorta iptal

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

15 Kasım 2025 00:13
İşi bankasından kredi çektim 6750 tel sigorta kesti mobil bankacılıkta sigorta iptal diye bi yer var iptal edersek eğer parayı geri alabilirmiyiz

