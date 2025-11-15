Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Maas niye yatmadi hala?

15 Kasım 2025 00:38
Maas niye yatmadi hala?

Saat 00:37 oldu hala maas yatmadi, vakifbank 00:30 da yatiriyordu, ne zaman yatacak maas?


Officer3452
Aday Memur
15 Kasım 2025 00:38
Yattı şimdi

masterrrrr
Şef
15 Kasım 2025 00:39

Hani nerde maaasss


masterrrrr
Şef
15 Kasım 2025 00:44

00:43 oldu yok hala


reis5854
Aday Memur
15 Kasım 2025 00:44
olum sen işsiz misin la

masterrrrr
Şef
15 Kasım 2025 00:46

Ne alakasi var birader , maas yatti mi yatmadi mi ona cevap ver sen :D

reis5854, 51 dk. önce
olum sen işsiz misin la

babyface11111
Aday Memur
15 Kasım 2025 00:51

İstanbul yatmadı


ali64450
Aday Memur
15 Kasım 2025 00:56
yattı

RUKNETTİNHAYDAR
Aday Memur
15 Kasım 2025 00:58

Yatmadı


Emr34001
Aday Memur
15 Kasım 2025 00:59
operasyon yatıyor mu sade maş mı beyler

OF6153
Aday Memur
15 Kasım 2025 01:00

Rize yatmadı


captain42m
Şef
15 Kasım 2025 01:01
İstanbul da yatmayan var mı ya benim yatmadı daha

Revaaha
Aday Memur
15 Kasım 2025 01:02
aha yatmış

babyface11111
Aday Memur
15 Kasım 2025 01:02

İstanbul yattı


maliyeci1983
Şef
15 Kasım 2025 01:04

Terör yattı maaş yatmadı


captain42m
Şef
15 Kasım 2025 01:05
ya ben tam 3 kere şube ye gittim hiçbir şey yok neden yatmadı İstanbul için

Dadaşım1453
Aday Memur
15 Kasım 2025 01:13

Benimde yatmadi İstanbul

captain42m, 30 dk. önce
ya ben tam 3 kere şube ye gittim hiçbir şey yok neden yatmadı İstanbul için

captain42m
Şef
15 Kasım 2025 01:14
tmm devrem çok geç kaldılar ya hayret

Dadaşım1453
Aday Memur
15 Kasım 2025 01:17

Benimde hesap acmada sıkıntı olmustu beklemedeyiz Istanbul


Yorgun adam80
Aday Memur
15 Kasım 2025 01:27

Benim de halen yatmadı


Dadaşım1453
Aday Memur
15 Kasım 2025 01:34

Simdi yatti

