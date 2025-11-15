Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Maaş eksik yatmış


15 Kasım 2025 01:14
Maaş eksik yatmış

Özel hizmet tazminatı ve fazla öalışma ücreti düşük yatmış bu ay neden acaba? Toplamda 2bin tl felan eksik yatmış maaşım.


Emr34001
Aday Memur
15 Kasım 2025 01:19
rapor varmıydı

Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
15 Kasım 2025 01:20
Eksik değildir, Vergi dilimin değişmiştir.

Erciş yolcusu
Aday Memur
15 Kasım 2025 01:21

Evet 10 gün. Daha önceki aylardada almıştım rapor ama eksik yattığı olmamıştı hiç.

Emr34001, 17 dk. önce
rapor varmıydı

reis5854
Aday Memur
15 Kasım 2025 01:24
çalışmadığın gun keser 10 gune 2000 bin az kesmiş hadi iyisin
Toplam 4 mesaj

