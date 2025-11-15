Özel hizmet tazminatı kalemi nedir?

başta uzman/başöğretmen tazminatları olmak üzere eş çocuk yardımı, ek dersler vb tüm tazminatlar emekliliğe yansımadıkça öğretmen 65 yaştan önce emekli olmaz emekli olursa da bu emekli maaşlarıyla açlığa mahkum olur hele 1 Ekim 2008 sonrası atananların vay haline. sistem değişmeli öğretmen en son aldığı net maaşın en az %75 ini alarak emekli olmalı

