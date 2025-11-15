Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Özel hizmet tazminatı kalemi nedir?


15 Kasım 2025 01:15
12700 TL özel hizmet tazminatı yatmış. Bu ne için yattı. Yanlışlıkla mı yatırıldı acaba?


bahçesaray
Şef
15 Kasım 2025 10:15
baş öğretmenlik tazminatı

spock
Genel Müdür
15 Kasım 2025 11:05

Değil. Her memura işine göre ödenen bir tazminat o.

Uzman ve başöğretmen tazminatı "ek tazminat" adı altında ödeniyor. Zaten o yüzden de emekliliğe hiç faydası yok. Çok fena tongaya düşürdüler öğretmenleri.

ahmetbulut47
Genel Müdür
15 Kasım 2025 14:29
başta uzman/başöğretmen tazminatları olmak üzere eş çocuk yardımı, ek dersler vb tüm tazminatlar emekliliğe yansımadıkça öğretmen 65 yaştan önce emekli olmaz emekli olursa da bu emekli maaşlarıyla açlığa mahkum olur hele 1 Ekim 2008 sonrası atananların vay haline. sistem değişmeli öğretmen en son aldığı net maaşın en az %75 ini alarak emekli olmalı

786786
Memur
15 Kasım 2025 18:25

ek dersi az olan var çok olan var psikolojik danışman ek dersi varmış gibi verilsin

