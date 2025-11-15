Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Özel hizmet tazminatı


15 Kasım 2025 01:15
Özel hizmet tazminatı

12700 TL özel hizmet tazminatı yatmış. Bu ne için yattı. Yanlışlıkla mı yatırıldı acaba?

