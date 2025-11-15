Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Doğum iznindeyken toplu taşıma hakkımın iptal edilmesi


15 Kasım 2025 01:34
Doğum iznine temmuz ayı ayrıldıktan sonra işletme ve destek şube müdürü otobüs kartımı iptal etmiş Doğum iznindeyken bütün haklarımız devam etmiyormu ve seyahat sözleşmesindede böyle birşeyden bahsetmiyor neye istinaden kapatmış olabilir bilgi verirmisiniz

