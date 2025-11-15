Doğum iznindeyken toplu taşıma hakkımın iptal edilmesi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Tahmini Kasım ayı enflasyonu beklentisiMemur maaş zammı Hk. Sabah gazetesi haberi2026 Ocak ZammıKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKasım ayı enflasyon tahmini :)Merkez bankası tahmini doğrultusunda daKamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...Kamusen ve Memursen üyeleri yüzünden Memur ve Memur Emeklileri 2026 da Aç Kalacak2025 Ekim maaşlarımızı yazalımHizmet Birleştirme (Teknik Hizmetlerin Değerlendirilmesi)
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar