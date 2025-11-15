VAKIFBANK BLOKE

Geçen aydan geciken 2500 liralık kredi ödemem vardı, ödemeyi otomatik aldılar ama bütün maaşıma bloke koymuş bu banka niye boyle yapıyor anlamıyorum, çocuk perişan hastaneye gitmemiz gerekiyor 1 saattir arıyorum değişen birşey yok ne yapabilirim bu durumu yaşayan var mi

Geçen aydan geciken 2500 liralık kredi ödemem vardı, ödemeyi otomatik aldılar ama bütün maaşıma bloke koymuş bu banka niye boyle yapıyor anlamıyorum, çocuk perişan hastaneye gitmemiz gerekiyor 1 saattir arıyorum değişen birşey yok ne yapabilirim bu durumu yaşayan var mi