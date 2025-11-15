Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

VAKIFBANK BLOKE


15 Kasım 2025 01:36
VAKIFBANK BLOKE
Geçen aydan geciken 2500 liralık kredi ödemem vardı, ödemeyi otomatik aldılar ama bütün maaşıma bloke koymuş bu banka niye boyle yapıyor anlamıyorum, çocuk perişan hastaneye gitmemiz gerekiyor 1 saattir arıyorum değişen birşey yok ne yapabilirim bu durumu yaşayan var mi

Çok Yazılan Konular

Açtığım konu ne sebeple kapatıldı?Adalet Bakanlığından İstifa Eden Memurlar, Şu An Ne Düşünüyorlar ?Mesai ücretiRet olan ücretsiz izin talebim.İcracı arkadaşlar yardımCTE Görevde YükselmeYouTube kanalı para kazanmak

Sözlük

paskalya adası 2 Gürcistan'da düşen c 130 kargo uçağı 2 muazzez abacı 1 ben oraları geçeli çok oldu 2 keten 3 drape 1 eskişehirli mithat 1 kanun 1 en etkilendiğiniz film 1 geleceğe dönüş 1

Son Haberler

Disiplin kurulu dosyayı yetkisinde görmediği dosyayı doğrudan yüksek disiplin kuruluna gönderebilir mi?15 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildiTV8'den halka arz kararı! KAP'a bildirildiMalatya-Sivas kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar