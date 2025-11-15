Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
iş BANKASI EFT HAVALE ÜCRETİ


15 Kasım 2025 04:12
iş BANKASI EFT HAVALE ÜCRETİ
Arkadaşlar EFT yapmak için iş bankasına girdim EFT ve havale ücreti alıyor herkeste aynı mı bana mı özel

Albatros3319
Aday Memur
15 Kasım 2025 04:29
maaş yatınca düzeldi almıyor hiç bir masraf para Gonderdım az önce
