Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

1 milyon TL sermaye ile ne iş yapılır


15 Kasım 2025 09:10
1 milyon TL sermaye ile ne iş yapılır

Değerli arkadaşlar gerçek anlamda istifa etmeyi düşünüyorum. Sebeplerini anlatmaya gerek yok. Arabayı satıp biraz da ordan burdan para ekleyince elime 1 milyon para geçiyor. Bununla ne iş yapabilirim sizce


masterrrrr
Şef
15 Kasım 2025 09:13

Araba alim satimi yapabilirsin.


ceyarimo
Aday Memur
15 Kasım 2025 09:23
al bi tane kango git bi kargo firmasıyla anlaş, aracı giydir kargo dağıt , aylık en az 150 bin cebinde. yada src belgesi al bi ya e transporter al yolcu transfer işine gir , sermayen olduktan sonra iş çok devrem nasipse bende aynı düşüncedeyim hakkında hayırlısı

Alidmr58
Memur
15 Kasım 2025 09:30

Peki devrem 20 yılı tamamlayıp istifa edince başka bir işte sigortalı çalışmamamız lazım. Bu kargo veya taşıma işini yaparken sigorta yaptırmadan çalışabilir miyiz?

ceyarimo, 1 saat önce
taksici4141
Aday Memur
15 Kasım 2025 10:03
işlek olabilecek yerde üniversite öğrencilerinin olduğu küçük bir büfe açabilirsin. içinde tost, tavuk döner vb ekmek arası satıp sürümden kazanabilirsin. kurye firmaları ile de anlaşırsan baya güzel kazanç elde edebilirsin

Kısa hayat
Aday Memur
15 Kasım 2025 10:09
lastik dükkanı değişim yap ustalıkda gerekmiyor.
