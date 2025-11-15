Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
maaş yatmamış


15 Kasım 2025 09:31
maaş yatmamış
konyada öğretmenim maaş hala yatmamış bu durumda olan var mı?

15 Kasım 2025 09:57

2018 den beri görev yapıyorum sanırım sadece 1 kere maaş normalinden geç yattı o da konyada çalışırken bazı memurların iş bilmezliğinden 16 veya 17sinde yatmıştı

ama bu gerçek pdr cilerin hiç bir iş yapmadığı gerçeğini değiştirmiyor

