Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Maaşım yatmamış.


15 Kasım 2025 09:31
Maaşım yatmamış.

konyada öğretmenim maaş hala yatmamış bu durumda olan var mı?


786786
Memur
15 Kasım 2025 09:57

2018 den beri görev yapıyorum sanırım sadece 1 kere maaş normalinden geç yattı o da konyada çalışırken bazı memurların iş bilmezliğinden 16 veya 17sinde yatmıştı

ama bu gerçek pdr cilerin hiç bir iş yapmadığı gerçeğini değiştirmiyor


tamerisss
Aday Memur
15 Kasım 2025 10:57

İstanbul Kadıköy bizde de maaşlar yatmadı


odtulu962014
Aday Memur
15 Kasım 2025 11:31
Ben de Kadıköy'deyim ,gece yattı.

bahçesaray
Şef
15 Kasım 2025 11:50
selçuklu maaşı yattı

egop0
Şef
15 Kasım 2025 13:42
Maaş Mutemedinizle görüşün.
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmenliği bırakma düşüncesiÖBA düzgün çalışmıyor."MEB Teftiş Kurulu" isim değişikliğine gitmelidir.Memura zam verilmemeli.Müfettiş denetimi devam ediyor mu?Sabah 6. ÖBA'da sıkıntı yok.Yüz yüze seminer istiyoruz.Maaşım yatmamış.E okula not girme Özel hizmet tazminatı kalemi nedir?

Sözlük

drape 1 keten 4 kanun 1 en etkilendiğiniz film 1 3I atlas 1 çivit 2 ben oraları geçeli çok oldu 2 opioid 1 geleceğe dönüş 2

Son Haberler

A Milli Takım Bulgaristan'ı ağırlıyor! İşte ilk 11'lerManisa'da kazada şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı20 ülkenin toplamından fazla: Türkiye asgari ücrette Avrupa'nın zirvesinde!Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı'Anne ve baba obezse çocukta risk yüzde 90'a kadar çıkıyor'

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar