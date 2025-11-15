Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Kamu Çalışanında Zenginlik Beklentisi?


15 Kasım 2025 09:31
Kamu Çalışanında Zenginlik Beklentisi?
Aşağıdaki şekilde daha akıcı, nezaketini koruyan ama düşünceni net ifade eden bir metin hazırladım. İstersen daha sert, daha yumuşak ya da daha kısa versiyonlarını da hazırlayabilirim: Bu platformdakilerin büyük bölümü kamu çalışanı (memur, işçi). Ancak bazı arkadaşların paylaşımlarını gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Kamudan alınan maaş sanki "zengin olma aracıymış" gibi bir beklenti var. Yorumlar ve paylaşımlar bazen öyle bir boyuta geliyor ki, abartı ve gerçeklikle bağını koparmış durumda. Evet, hepimiz belli bir emek vererek bu devlet kademelerine geldik. Herkes emeğinin karşılığını almak ister, buna sözüm yok. Ama ücret konusundaki bazı söylemler artık makul seviyeyi aşıp saçmalama sınırına gelmiş gibi görünüyor.

mechanical726
Aday Memur
15 Kasım 2025 09:36

Keşke metnin başını silseydin de yapay zekaya hazırlattığın belli olmasaydı.


firatli_genclik
Genel Müdür
15 Kasım 2025 10:32

Elhamdülillah bugüne kadar anlatmaya gayret ettiğim şeyi bu kardeşim dile getirmiş. Devlet senin çocuğunun özel okula gitmesini finanse edemez. Bunu masrafa yazarsan yarın elindeki bulgurdan da olursun.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tahmini Kasım ayı enflasyonu beklentisiMemur maaş zammı Hk. Sabah gazetesi haberi2026 Ocak ZammıKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKasım ayı enflasyon tahmini :)Merkez bankası tahmini doğrultusunda daKamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...Kamusen ve Memursen üyeleri yüzünden Memur ve Memur Emeklileri 2026 da Aç KalacakDoğum iznindeyken toplu taşıma hakkımın iptal edilmesi Kamu Çalışanında Zenginlik Beklentisi?

Sözlük

Rh null 1 ben oraları geçeli çok oldu 2 ata demirer 1 3I atlas 1 kanun 1 keten 4 paskalya adası 2 geleceğe dönüş 2 en etkilendiğiniz film 1 dünyanın en izole evi 1

Son Haberler

MHP liderinden 'Beni Bahçeli'ye götürün' diyen şehit babasına telefonEvde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandıDarbe girişimi gecesi işlenen kadın cinayeti 9 yıl sonra aydınlatıldıSatışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyorDışişleri Bakanlığı KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlar