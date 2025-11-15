Aşağıdaki şekilde daha akıcı, nezaketini koruyan ama düşünceni net ifade eden bir metin hazırladım. İstersen daha sert, daha yumuşak ya da daha kısa versiyonlarını da hazırlayabilirim: Bu platformdakilerin büyük bölümü kamu çalışanı (memur, işçi). Ancak bazı arkadaşların paylaşımlarını gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Kamudan alınan maaş sanki "zengin olma aracıymış" gibi bir beklenti var. Yorumlar ve paylaşımlar bazen öyle bir boyuta geliyor ki, abartı ve gerçeklikle bağını koparmış durumda. Evet, hepimiz belli bir emek vererek bu devlet kademelerine geldik. Herkes emeğinin karşılığını almak ister, buna sözüm yok. Ama ücret konusundaki bazı söylemler artık makul seviyeyi aşıp saçmalama sınırına gelmiş gibi görünüyor.

