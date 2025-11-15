Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

İŞ BANKASI FATURA ODEMEDE UCRET ALİYOR !!!!!


15 Kasım 2025 10:40
Arkadaşlar fatura ödemede 1.5 TL kesinti var . bilgisi olan var mı

gentelman_fe
Aday Memur
15 Kasım 2025 10:45
evet
