Veli toplantısı ve başarısız öğrenciler.

Mesela ders işlerken uyuyorsa, evden yorgun geliyor abnamına gelebilir. Bu çocuk bi işte mi çalışıyor... diye sorarsınız.

Diğer sınavlarına da baktım, oblarda da başarısız. Evde ders çalışma düzeni oluşturması gerekiyor...

Derste not almıyor, dersler için ayrı defterleri var mı...

Okula defter, kitap getirmiyor. Evden çıkarken veya akşamları kontrol etme imkanınız var mı..?

Okuldan döndüğünde ödev var mı, tekrar yaptın mı diye soruyor musunuz..?

Gibi sorular sorabilirsiniz veliye. Eğer öğrencisiyle ilgiliyse, samimiyse çözmeye çalışacaktır. Yok değilse, sizin de öğrenciyle uğraşasınız yoksa 1-2 soru sorup bırakırsınız zaten.

Bazen durumdan velinin gerçekten haberi olmuyor. Mesela orta okulda çok iyidir, liseye başlayınca değişir. Eski okulunda çok iyidir. Önceki sene iyidir vs. Çocuklar da değişiyor sonuçta. Veliyle konuşurken olayın farkında mı değil mi anlaşılır. Duruma göre çözüme gidersiniz ya da veliyi savıp kendiniz devam edersiniz.