Veli toplantısı ve başarısız öğrenciler.


15 Kasım 2025 10:59
Veli toplantısı ve başarısız öğrenciler.

başarısız öğrencinin velisine ne söylenir? toplantılar anlamsız geliyor bana . öğrencinin durumunu herkes biliyor ailesi mi bilmeyecek


tarih-1903
Şube Müdürü
15 Kasım 2025 11:04

bunu müdürüne söyle.neden bize söylüyorsun?


bahçesaray
Şef
15 Kasım 2025 17:04
ben iyi ders anlatamıyorum, derse hazırlıksız geliyorum,telefonla oynayıp ,çocukları serbest bıraktım,işte sonuçta öğrenciniz başarısız deyin....

kirpii
Aday Memur
15 Kasım 2025 22:25

Basarisiz öğrencinin velisi %90 gelmez


okuryazar3
Müsteşar
15 Kasım 2025 23:34

Tecrübeli öğretmenlerin güvenli limanına sığınıver gitsin, adam olmayacaksa uğraşmaya değmez.

Güvenli liman: Çocuğun çok zeki de çalışmıyor:))

Veli yutar gider, çok düşünmez, demez ki yahu zeki insan çalışır.

Sonuçta, herkesin gözünde başarısızlığın yegane, potansiyel suçlusu öğretmen.

Mesleğimizin idealistliği kaldıramayacak aşamaya getirildiğini unutmamak gerek..


fatih ç.
Genel Müdür
15 Kasım 2025 23:44

Mesela ders işlerken uyuyorsa, evden yorgun geliyor abnamına gelebilir. Bu çocuk bi işte mi çalışıyor... diye sorarsınız.

Diğer sınavlarına da baktım, oblarda da başarısız. Evde ders çalışma düzeni oluşturması gerekiyor...

Derste not almıyor, dersler için ayrı defterleri var mı...

Okula defter, kitap getirmiyor. Evden çıkarken veya akşamları kontrol etme imkanınız var mı..?

Okuldan döndüğünde ödev var mı, tekrar yaptın mı diye soruyor musunuz..?

Gibi sorular sorabilirsiniz veliye. Eğer öğrencisiyle ilgiliyse, samimiyse çözmeye çalışacaktır. Yok değilse, sizin de öğrenciyle uğraşasınız yoksa 1-2 soru sorup bırakırsınız zaten.

Bazen durumdan velinin gerçekten haberi olmuyor. Mesela orta okulda çok iyidir, liseye başlayınca değişir. Eski okulunda çok iyidir. Önceki sene iyidir vs. Çocuklar da değişiyor sonuçta. Veliyle konuşurken olayın farkında mı değil mi anlaşılır. Duruma göre çözüme gidersiniz ya da veliyi savıp kendiniz devam edersiniz.


BanuAlkan
Aday Memur
16 Kasım 2025 07:21
veli toplantısına gitmeyin rapor alın
