veli toplantısı


15 Kasım 2025 10:59
veli toplantısı
başarısız öğrencinin velisine ne söylenir? toplantılar anlamsız geliyor bana . öğrencinin durumunu herkes biliyor ailesi mi bilmeyecek

tarih-1903
Şube Müdürü
15 Kasım 2025 11:04

bunu müdürüne söyle.neden bize söylüyorsun?

