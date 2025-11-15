Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
15 Kasım 2025 12:41
Admin Artık Foruma El Atmalısın
kıymetli meslektaşlarım. foruma giriyorum her yer iş bankası, maaş, promosyon gibi başlıkla dolu. Yok kart limiti, yok fatura ödemeye ücret, yok şu yok bu. Arkadaşlar gidip banka ile görüşün buraya başlık açıp işgal etmeyin. Herkesin sıkıntısı var. maddi olarak herkes zor durumda ama 3-5 TL'nin hesabını yaparak burda yer işgal etmeyin. Maddi hak kazanımı, sosyal hak kazanımı, çalışma şartları iyileştirmeleri konuşacağımıza şu konulara bak. Adam iş bankasının önünden geçtim çukur vardı diye başlık açacak nerdeyse. bir tek bizim forum böyle boş. diğer mesleklerin forumlarına bakın biraz mücadele edelim lütfen.

