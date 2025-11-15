Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Dosyası Yargıtay da olup açıkta bekleyen var mı?


15 Kasım 2025 13:54
İlk derece mahkemesi kararı sonucu, açığa alınmıştım.

Şimdi istinaf başvurumu reddetti... Dosya temyiz e gidecek... Bu süreçte açıktaydım. Açıkta olmaya devam eder miyim? Disiplin soruşturması zaten zamanaşımına uğramıştı... Dosya YDK da.

