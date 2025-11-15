Ticaret bakanlığı

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
İyi günler ticaret bakanlığında çalışan arkadaşlar varsa çalisma ortamı kılık kıyafet serbestliği servis öğle yemeği fazla mesai hakkında bilgi verebilirmi ek olarak makina mühendisi için ne tarz görev verirler. Şimdiden teşekkürler

